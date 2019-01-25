В Раквере в продуктовом магазине умер человек

Пресс-представитель Вируской префектуры Леане Лойде сообщила, что полиция сегодня получила вызов в раквереский продуктовый магазин в связи со смертью человека. По ее словам, нет оснований предполагать, что имело место преступление, но причины смерти будут установлены по результатам вскрытия.

Читатель Delfi, ставший очевидцем произошедшего, отмечает, что прибывшие первыми на место медики пытались реанимировать мужчину, но спасти его им не удалось.