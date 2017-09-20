20.09.2017, 09:30

В Раквере нашли ящик с мертвыми щенками, полиция начала уголовное производство

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rus.delfi.ee
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В Раквере нашли ящик с мертвыми щенками, полиция начала уголовное производство
Shutterstock

Во дворе частного дома на улице Семинари в Раквере 14 сентября нашли фанерный ящик, в котором были трупы семи щенят.

Пресс-секретарь Идаской префектуры Кертту Кралль комментирует случившееся так:

"Ящик нашли во дворе частного дома на улице Семинари. Это был фанерный ящик, в котором были трупы семи щенков-полукровок. По факту случившегося начали уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает жестокое обращение с животными. Полиция допросила в качестве подозреваемого 23-летнего мужчину".

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