В Раквере нашли ящик с мертвыми щенками, полиция начала уголовное производство

Во дворе частного дома на улице Семинари в Раквере 14 сентября нашли фанерный ящик, в котором были трупы семи щенят.

Пресс-секретарь Идаской префектуры Кертту Кралль комментирует случившееся так:

"Ящик нашли во дворе частного дома на улице Семинари. Это был фанерный ящик, в котором были трупы семи щенков-полукровок. По факту случившегося начали уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает жестокое обращение с животными. Полиция допросила в качестве подозреваемого 23-летнего мужчину".