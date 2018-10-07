В Раквере без электричества остались 3340 домохозяйств
Читатель Delfi сообщил, что без электричества остался практически весь город, но ситуация не настолько серьезная — она затронула 3340 домохозяйств и это число постоянно уменьшается.
Читатель Delfi сообщил, что без электричества остался практически весь город, но ситуация не настолько серьезная — она затронула 3340 домохозяйств и это число постоянно уменьшается.
Уличное освещение продолжает работать. Предыдущие перебои с электричеством были в Раквере в пятницу и тогда без него остались и театр, и кинотеатр.
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