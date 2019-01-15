В Раквере алководитель въехал в сугроб, а затем начал угрожать сотруднику полиции

Водитель вышел из машины, пошатнулся и сел обратно внутрь. Свидетель инцидента представился как сотрудник полиции и начал выполнять служебные обязательства — задерживать водителя с уголовном наказуемой степенью опьянения до прибытия патруля.

30-летний алководитель же начал угрожать полицейскому. В итоге было заведено уголовное дело по статье, касающейся насилия в отношении представителя власти.