15.01.2019, 12:00

В Раквере алководитель въехал в сугроб, а затем начал угрожать сотруднику полиции

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rus.delfi.ee
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Joobes juhtimine
Joobes juhtimineFoto: Anni Õnneleid

13 январе сотрудник Идаской префектуры в свободное от работы время заметил на улице Выйду в Раквере автомобиль, который въехал в сугроб.

Водитель вышел из машины, пошатнулся и сел обратно внутрь. Свидетель инцидента представился как сотрудник полиции и начал выполнять служебные обязательства — задерживать водителя с уголовном наказуемой степенью опьянения до прибытия патруля.

30-летний алководитель же начал угрожать полицейскому. В итоге было заведено уголовное дело по статье, касающейся насилия в отношении представителя власти.

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