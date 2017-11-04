В районе Уулу произошла тяжелая авария с рейсовым автобусом: водитель погиб, два пассажира в больнице

Трагедия произошла, когда автобус съехал с дороги направо, сказал Delfi пресс-секретарь Ляэнеской префектуры.

Также пострадали два пассажира, но их травмы легкие.

ДТП произошло на 142 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла. Ехавший в сторону Пярну автобус отклонился направо, съехал с дороги и врезался в дерево. Находившийся за рулем машины 61-летний мужчина погиб на месте происшествия. По первоначальным данным, причиной ДТП могло стать нарушение здоровья у водителя, но точную причину смерти выяснит экспертиза.

В автобусе было 10 пассажиров, двое из которых получили легкие травмы и были доставлены скорой помощью в больницу на осмотр.

В ходе производства выяснится, был ли водитель трезв и были ли пассажиры пристегнуты ремнями безопасности.