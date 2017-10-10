В районе Ляхте погибла в ДТП 9-летняя девочка

В Тартумаа сегодня произошло тяжелое ДТП, в котором ехавшая на велосипеде 9-летняя девочка попала под машину. Медики пытались вернуть ребенка к жизни, но из усилия не принесли результата.

Центр тревоги получил сообщение о произошедшем в волости Тарту в деревне Эрала на 9 километре дороги Тарту-Йыгева-Аравете тяжелом ДТП около 16:30.

Лейтенант полиции Лыунаской префектуры Кайдо Исте описал, что точные детали еще выясняются, но по первоначальным данным ребенок ехал на велосипеде по правому краю проезжей части, когда неожиданно повернул перед приближавшимся сзади автомобилем Volkswagen Multivan. Оба двигались по направлению из Тарту в Йыгева. У водителя автомобиля было недостаточно времени, чтобы избежать столкновения. Травмы попавшей под машину девочки были настолько тяжелыми, что ее жизнь не удалось спасти.

Полиция пояснила, что Volkswagen управлял 67-летний мужчина, который был трезв и имеет водительские права. Во время ДТП на улице было светло и видимость была хорошая. Авария произошла на участке за пределами населенного пункта, где разрешено ехать со скоростью 90 км/ч.

Для расследования деталей ДТП полиция начала уголовное производство. В ходе различных экспертиз выяснят, среди прочего, был ли велосипед ребенка технически исправен. Сейчас известно, что защитного шлема на девочке не было.