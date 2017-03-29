В работе инфосистем полиции был сбой

Департамент полиции и погранохраны сообщает, что сегодня из-за технической неполадки в течение двух часов была нарушена работа инфосистем полиции.
Из-за этого были нарушены обычный режим работы пограничного контроля и выдача удостоверяющих личность документов в бюро обслуживания департамента.
Короткий номер тревоги 112 работал, полиция реагировала на вызовы.
На данный момент большинство услуг восстановлены и выяснением причин неполадки занимается Центр инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел.
Департамент полиции и погранохраны приносит извинения за возникшие неудобства.
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