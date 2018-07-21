В Раазику загорелась плантация марихуаны

19 июля в 23:26 в Раазику загорелось каменное двухэтажное здание. В процессе тушения в здании была обнаружена плантация марихуаны.

Полиция возбудила уголовное дело и допросила подозреваемого.

По имеющейся информации, причиной возгорания стал находившейся в здании осветительный прибор.

Стражи порядка и раньше имели дело с случаями, когда выращивание марихуаны приводило к пожару.

”Выращивать марихуану запрещено. Нам известно, что это пытаются делать и в многоквартирных домах. Такая деятельность опасна для всех жителей. В самовольно построенных системах отопления, вентиляции, увлажнения и освещения может случиться замыкание, что приведет в пожару”, — сказал Delfi глава криминальной службы Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре и добавил, что если вы подозреваете, что ваш сосед выращивает марихуану, об этом следует непременно сообщить в полицию.