21.07.2018, 16:00

В Раазику загорелась плантация марихуаны

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rus.delfi.ee
EST
Tammejuure mahetalu, kanepikasvatus, Suure-Lähtru küla
Foto: Sven Arbet

19 июля в 23:26 в Раазику загорелось каменное двухэтажное здание. В процессе тушения в здании была обнаружена плантация марихуаны.

Полиция возбудила уголовное дело и допросила подозреваемого.

По имеющейся информации, причиной возгорания стал находившейся в здании осветительный прибор.

Стражи порядка и раньше имели дело с случаями, когда выращивание марихуаны приводило к пожару.

”Выращивать марихуану запрещено. Нам известно, что это пытаются делать и в многоквартирных домах. Такая деятельность опасна для всех жителей. В самовольно построенных системах отопления, вентиляции, увлажнения и освещения может случиться замыкание, что приведет в пожару”, — сказал Delfi глава криминальной службы Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре и добавил, что если вы подозреваете, что ваш сосед выращивает марихуану, об этом следует непременно сообщить в полицию.

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