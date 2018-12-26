26.12.2018, 10:16

В Раазику пьяный водитель совершил аварию


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Uued kiirabiautod kohal
Foto: Andres Putting

Вчера, примерно в 23:31 произошла авария в Раазику, на 19 километре шоссе Арувалла-Яагала.

49-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем Volkswagen Golf врезался в другой Volkswagen Golf, за которым находилась 41-летняя женщина.

Женщина была доставлена в больницу.

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