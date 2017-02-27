В Пылваском уезде мужчина выстрелил в своего брата из ракетницы

В деревне Микитмяэ Пылваского уезда празднование Дня независимости омрачилось ссорой братьев. Один из них выстрелили в другого из ракетницы, передает rus.err.ee.

Как сообщила Лыунаская префектура, рано утром 24 февраля в одной из квартир дома на улице Мяэ в деревне Микитамяэ Пылваского уезда произошла пьяная ссора между братьями: 44-летний мужчина, защищаясь от напавшего на него с ножом 57-летнего мужчины, выстрелил ему в грудь из ракетницы.

Стрелявшего задержала полиция, пострадавшего доставили в Пылваскую больницу.