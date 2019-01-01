01.01.2019, 17:50

В Пылвамаа в придорожной канаве обранужен труп 15-летней девушки

дополнено в 18:05
rus.delfi.ee
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Küünal
KüünalFoto: Henri-Kristian Kirsip

Сегодня в Пылвамаа в придорожной канаве обранужен труп 15-летней девушки без признаков насилия.

Точную причину смерти выяснят в ходе экспертизы.

1 января в 15:15 в Центр тревоги соощили, что в Пылвамаа в придорожной канаве найдено тело 15-летней девушки. Полиция выяснила, что погибшая жила в местной приемной семье, она и ранее неоднократно сбегала из дома и не говорила об этом ни слова. Однако ранее девушка возвращалась домой, или ее приводили.

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