01.01.2019, 17:50
В Пылвамаа в придорожной канаве обнаружен труп 15-летней девушки
дополнено в 19:45
Сегодня в Пылвамаа в придорожной канаве обнаружен труп 15-летней девушки без признаков насилия.
Сегодня в Пылвамаа в придорожной канаве обнаружен труп 15-летней девушки без признаков насилия.
1 января в 15:15 в Центр тревоги сообщили, что в Пылвамаа в придорожной канаве найдено тело 15-летней девушки. Полиция выяснила, что погибшая жила в местной приемной семье, она и ранее неоднократно сбегала из дома и не говорила об этом ни слова. Однако ранее девушка возвращалась домой, или ее приводили.
Прочие обстоятельства и то, когда девушка в очередной раз самовольно ушла из детского дома, выясняется.
Возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.