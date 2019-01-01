В Пылвамаа в придорожной канаве обнаружен труп 15-летней девушки

1 января в 15:15 в Центр тревоги сообщили, что в Пылвамаа в придорожной канаве найдено тело 15-летней девушки. Полиция выяснила, что погибшая жила в местной приемной семье, она и ранее неоднократно сбегала из дома и не говорила об этом ни слова. Однако ранее девушка возвращалась домой, или ее приводили.

Прочие обстоятельства и то, когда девушка в очередной раз самовольно ушла из детского дома, выясняется.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней.