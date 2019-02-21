21.02.2019, 14:02

В Пылвамаа при взрыве снаряда погиб человек

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rus.delfi.ee
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Leinaküünal
LeinaküünalFoto: Anna Aurelia Minev

В среду в Пылвамаа произошел инцидент со снарядом, в результате которого погиб человек.

Мужчина пытался распилить снаряд, сообщила Лыунаская префектура Delfi. В результате полученных ранений он скончался на месте.

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