В Пылвамаа при взрыве снаряда погиб человек

В среду в Пылвамаа произошел инцидент со снарядом, в результате которого погиб человек.
Мужчина пытался распилить снаряд, сообщила Лыунаская префектура Delfi. В результате полученных ранений он скончался на месте.
В среду в Пылвамаа произошел инцидент со снарядом, в результате которого погиб человек.
Мужчина пытался распилить снаряд, сообщила Лыунаская префектура Delfi. В результате полученных ранений он скончался на месте.
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