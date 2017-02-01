В Пыльтсамаа охранник остановил нетрезвого водителя

Во вторник утром охранник G4S заметил на заправочной станции в Пыльтсамаа мужчину с явными признаками алкогольного опьянения и наблюдал за ним до прибытия полиции. Благодаря быстрому вмешательству очередной пьяный водитель не успел выехать на дорогу.

Примерно в 6 часов утра 31 января к заправке Кунингмяэ подъехал автомобиль Audi светлого цвета, вышедший из которого 26-летний мужчина спросил у находившегося на заправке охранника из патрульного экипажа G4S, где можно подкачать шины. Затем мужчина совершил на автомобиле небольшой маневр и выбросил из машины банку от пива.

Охранник счел необходимым вмешаться: ”Я спросил у него, кто за рулем. Он сказал, что Вильяр. На вопрос, где Вильяр, он ответил, что тот пошел за угол помочиться”.

Это было очевидной ложью, сам мужчина был заметно пьян. ”От него разило алкоголем”, — добавил охранник, который сразу же сообщил о произошедшем полиции.

Ожидая прибытия полицейских, охранник попросил мужчину сесть на стул и подождать. Поскольку движения нетрезвого человека были замедленными, но не оказал серьезного сопротивления. В ходе разговора с охранником он признался, что выпил финской водки и принял какое-то лекарство.

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Когда на место прибыла полиция, мужчина отказался дуть в алкометр и признался, что употреблял наркотики. Стражи порядка доставили мужчину трезветь; было ли у него опьянение — выяснится в ходе экспертизы.

Охранник, задержавший 26-летнего нетрезвого водителя, с 2001 года активно работает помощником полицейского.