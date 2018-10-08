В Пыхья-Таллинне загорелась квартира, жильца доставили в больницу
Центр тревоги вчера вечером в 22:04 получил сообщение о пожаре в Пыхья-Таллинне на улице Лыйме.
Центр тревоги вчера вечером в 22:04 получил сообщение о пожаре в Пыхья-Таллинне на улице Лыйме.
По прибытии спасателей в одной квартире на полу горела одежда. Скорая помощь доставила находившегося в квартире жильца в больницу.
Пожар ликвидировали примерно за 20 минут. С чего начался пожар, сейчас пока неизвестно.
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