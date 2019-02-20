20.02.2019, 08:48

В Пыхья-Таллинне трое человек отравились угарным газом


rus.delfi.ee
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В Пыхья-Таллинне трое человек отравились угарным газом
Foto: Andres Putting

Вчера в 20:20 Центр тревоги получил сообщение о возможных неполадках с газовым бойлером в одном из домов на улице Вихури в Пыхья-Таллиннне.

Прибывшие на место спасатели произвели необходимые измерения и установили, что уровень концентрации угарного газа в воздухе составляет 60 ppm.

С подозрением на отравление угарным газом в больницу было доставлено три человека.

Спасатели проветрили помещения, перекрыли бойлеры и провели разъяснительную работу. Датчика угарного газа в квартире не было.

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