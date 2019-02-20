В Пыхья-Таллинне трое человек отравились угарным газом

Прибывшие на место спасатели произвели необходимые измерения и установили, что уровень концентрации угарного газа в воздухе составляет 60 ppm.

С подозрением на отравление угарным газом в больницу было доставлено три человека.

Спасатели проветрили помещения, перекрыли бойлеры и провели разъяснительную работу. Датчика угарного газа в квартире не было.