13.11.2017, 16:50

В Пыхья-Таллинне строитель упал с четвертого этажа

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Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustus
Foto: Ilmar Saabas

Сегодня около 12 часов дня на стройке по адресу Тёэстузе, 47D в Пыхья-Таллине с третьего этажа упал строитель.

На место прибыла полиция и скорая, которая доставила пострадавшего в больницу.

Речь идет о работнике фирмы-субподрядчика. Со стороны самого подрядчика на объекте были выполнены все требования по безопасности. Документы у строителя также были в порядке, наличествовало и соответствующие снаряжение.

По предварительным данным, во время падения пострадавший забирался по лестнице. В больнице у него были диагностированы повержения ноги, и его жизнь находится вне опасности. Точные обстоятельства выясняются.

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