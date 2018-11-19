В Пыхья-Таллинне столкнулись трамваи: пострадали 4 человека(10)
В понедельник утром в столичном микрорайоне Копли при столкновении двух трамваев пострадали четыре человека, передает rus.err.ee.
В понедельник утром в столичном микрорайоне Копли при столкновении двух трамваев пострадали четыре человека, передает rus.err.ee.
Инцидент произошел в 7:58 на остановке "Крулли", когда один трамвай по не установленным причинам врезался сзади в другой трамвай.
В результате 4 человека получили легкие травмы.
Движение трамваев в сторону Копли остановлено.
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