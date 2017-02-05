В Пыхья-Таллинне по подозрению в ограблении задержан репер Beebilõust, угрожавший продавцу ножом

В субботу днем на улице Теэстузе в Таллинне пьяный мужчина угрожал продавщцу магазина, пытаясь с помощью ножа заставить продавца отдать наличные из кассы. Согласно данным Delfi, задержанный является известным эстонским репером Beebilõust (настоящее имя Андрус Элбинг), номинированным на Музыкальные премии Эстони.

Вчера около 12:30 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Пыхья-Таллинне мужчина угрожал продавцу магазина ножом, чтобы получить наличные из кассы.

Благодаря быстрой реакции свидетелей инцидента, патруль полицейских прибыл на место за две минуты. Сотрудники полиции приказали мужчине бросить нож и выйти из магазина. Мужчина подчинился указаниям и спокойно покинул магазин. В инциденте никто не пострадал.

Полиция задержала 35-летнего мужчину, который был ранее наказан в уголовном порядке. У мужчины была выявлена средняя степень алкогольного опьянения.

При нем были найдены наличные. Сумма нанесенного им ущерба выяснится, когда сотрудники магазина проведут инвентуру.

Подозреваемый задержан на 48 часов, его допрашивают в отделении.