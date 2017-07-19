В Пыхья-Таллинне остались без электричества около 3000 домохозяйств

Из-за большого сбоя в подаче электроэнергии в Пыхья-Таллинне остались без электричества около 3000 клиентов. Речь идет не о плановом отключении, а о технической неполадке.
Технический сбой стал причиной аварии в сети высокого напряжения в Копли, из-за чего около 3000 домохозяйств в Пыхья-Таллинне — в Копли и в Пельгулинне — остались без электричества. В Elektrilevi сообщили, что подачу электроэнергии восстановят ориентировочно в 16 часов.
Подробнее карту отключений смотрите ЗДЕСЬ.
Tallinn, Квартира, 445 000 EUR
Saue vald, Дом, 350 000 EUR
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