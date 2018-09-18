В Пыхья-Таллинне грузовик въехал сзади в легковушку, одну женщину доставили в больницу

ДТП произошло в понедельник в 17:15 на перекрестке улиц Ситси и Копли. По предварительным данным, грузовой автомобиль Scania R480, за рулем которого был 54-летний мужчина, въехал в остановившийся впереди него легковой автомобиль Audi 80, за рулем которого был 20-летний водитель. Пассажира Audi — 49-летнюю женщину — доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются.