18.09.2018, 10:16

В Пыхья-Таллинне грузовик въехал сзади в легковушку, одну женщину доставили в больницу


rus.delfi.ee
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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

В столичном районе Пыхья-Таллинн грузовик въехал в легковой автомобиль, травмы получил один человек, сообщает rus.err.ee.

ДТП произошло в понедельник в 17:15 на перекрестке улиц Ситси и Копли. По предварительным данным, грузовой автомобиль Scania R480, за рулем которого был 54-летний мужчина, въехал в остановившийся впереди него легковой автомобиль Audi 80, за рулем которого был 20-летний водитель. Пассажира Audi — 49-летнюю женщину — доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Tallinn Hockey weekend
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