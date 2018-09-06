В Пярнуском арестном доме покончил с собой 44-летний мужчина

Мужчина находился в одиночной камере, поскольку несколько дней назад был пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Это было не в первый раз, и суд решил его наказать пятью месяцами реального тюремного заключения.

Будет осуществлена внутренняя проверка с целью выяснить: была ли возможность предотвратить случившееся.