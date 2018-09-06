В Пярнуском арестном доме покончил с собой 44-летний мужчина(1)
Сегодня днем в Пярнуском арестном доме покончил с собой 44-летний мужчина. Попытки медиков спасти его не увенчались успехом.
Сегодня днем в Пярнуском арестном доме покончил с собой 44-летний мужчина. Попытки медиков спасти его не увенчались успехом.
Мужчина находился в одиночной камере, поскольку несколько дней назад был пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Это было не в первый раз, и суд решил его наказать пятью месяцами реального тюремного заключения.
Будет осуществлена внутренняя проверка с целью выяснить: была ли возможность предотвратить случившееся.
Keskkonnakorralduse ja välissuhete asekantsler
KESKKONNAMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 14.09.2018
Logistikajuht / personalijuht / bussijuht
HANSABUSS AS
Tähtaeg: 18.09.2018
Tegevjuht
PERTON EHITUS OÜ (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 17.09.2018
Euroopa inimõiguste kohtu kohtuniku kandidaat
VÄLISMINISTEERIUM
Tähtaeg: 26.09.2018
Commercial manager
BALTIC LOGISTIC SOLUTIONS OÜ
Tähtaeg: 16.09.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.