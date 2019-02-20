В Пярнумаа в поле пристрелили крупного пса. Заведено уголовное дело



Пресс-секретарь полиции подтвердил: вчера вечером в полицию поступила информация, что в деревне Мыйзакюла волости Ляэнеранна в Пярнумаа на поле был найден труп крупного пса с пулевыми ранениями. Собака не была на цепи, нашли ее примерно в 300 м от дома.

Полиция очень серьезно отнеслась к случившемуся, заведено уголовное дело.

Полиция просит: если кто-то имеет какую-либо информацию о случившемся, обратитесь, пожалуйста, в полицию по телефонам 444 6659 или 53435613 или по имейлу kersti.reilent@politsei.ee.