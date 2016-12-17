В пятницу в Пярнумаа пьяный водитель на автомобиле Mazda 6 столкнулся с ехавшим навстречу грузовиком.

ДТП произошло в 17:15 в волости Тори на 15,5-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, передает rus.err.ee.

Автомобиль Mazda 6, за рулем которого был 38-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся навстречу грузовым автомобилем Scania, которым управлял 57-летний мужчина.

Водителя Mazda доставили в Пярунскую больницу для проверки здоровья.

Всего за минувшие сутки на дорогах Эстонии было задержано 12 нетрезвых водителей: 2 — в состоянии наркотического, а 10 — алкогольного опьянения.