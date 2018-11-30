30.11.2018, 14:45

В Пярнумаа ограбили магазин-кафе. Добыча — 250 евро

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Foto on illustatiivne.Foto: Ilmar Saabas

В деревне Рейу волости Хяэдемеэсте Пярнумаа двое мужчин в масках вчера вечером ограбили магазин-кафе ”Пийри”. Выручка составила 250 евро.

В четверг вечером в 22:18 в полицию поступила информация, что в магазин-кафе ”Пийри”, расположенном в деревне Рейу, вошли двое неизвестных в масках. Один из них толкнул и ударил 41-летнюю продавщицу. Мужчины разбили кассовый аппарат и забрали оттуда 250 евро наличностью. Точный ущерб выясняется.

Полицейские, среагировавшие на вызов, привлекли дополнительные ресурсы и стали прочесывать местность. Поиски не увенчались успехом и в половину первого ночи были прекращены.

Полиция просит всех, кто вчера в районе Раэкюла видел подозрительных личностей или действия, сообщить об этом по 112.

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