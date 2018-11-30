В Пярнумаа ограбили магазин-кафе. Добыча — 250 евро

В четверг вечером в 22:18 в полицию поступила информация, что в магазин-кафе ”Пийри”, расположенном в деревне Рейу, вошли двое неизвестных в масках. Один из них толкнул и ударил 41-летнюю продавщицу. Мужчины разбили кассовый аппарат и забрали оттуда 250 евро наличностью. Точный ущерб выясняется.

Полицейские, среагировавшие на вызов, привлекли дополнительные ресурсы и стали прочесывать местность. Поиски не увенчались успехом и в половину первого ночи были прекращены.

Полиция просит всех, кто вчера в районе Раэкюла видел подозрительных личностей или действия, сообщить об этом по 112.