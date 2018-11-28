28.11.2018, 08:05
В Пярнумаа микроавтобус съехал в кювет: в больницу доставили пять человек
В ночь на вторник около 00:20 произошла авария в Пярнумаа в волости Пыхья-Пярнумаа на 107 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где 26-летний мужчина на грузовом микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter съехал с дороги в кювет.
Водителя и четырех пассажиров — 28-летнего, двоих 30-летних и 42-летнего мужчин — доставили в Пярнускую больницу на осмотр.
Одного из пострадавших после осмотра доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Более точные обстоятельства ДТП выясняются.