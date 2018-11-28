В Пярнумаа микроавтобус съехал в кювет: в больницу доставили пять человек

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Politseilint Foto: Andres Putting

В ночь на вторник около 00:20 произошла авария в Пярнумаа в волости Пыхья-Пярнумаа на 107 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где 26-летний мужчина на грузовом микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter съехал с дороги в кювет.