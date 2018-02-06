В Пярнумаа микроавтобус с четырьмя пассажирами провалился под лед

В Пярнумаа микроавтобус вместе с пассажирами провалился под лед залива. Согласно первоначальной информации, внутри остались четыре человека.

Ляэнеский спасательный центр сообщил Delfi, что на расстоянии примерно 500 метров от берега микроавтобус провалился под лед на пути к острову Манилайд.

Два человека уже доставлены на берег и переданы медикам. Они утверждают, что в микроавтобусе остались еще четыре человека.

Микроавтобус опустился под воду, глубина в месте инцидента составляет около 4 метров. Наличие внутри автобуса людей выяснится, когда его вытащат на берег.

Как отмечается, в данном месте нет и никогда не было официальной ледовой дороги.