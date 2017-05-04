В Пярнумаа дети развели костер на крыше гаража

3 мая в 18:50 в Центр тревоги сообщили о пожаре в Пайкузе в хозяйстве Кастани. По словам звонившего, горела крыша гаража.
К прибытию спасателей местные жители потушили пожар, спасатели проверили территорию с термокамерой, огонь дальше не распространился. По словам очевидцев, дети развели на крыше здания костер.
Ранее, 2 мая в 16 часов, в Центр тревоги сообщили о возможном пожаре в Пярну в конце улицы Тяхе. Спасатели нашли зону возгорания и потушили его. По первоначальным данным, пожар мог начаться из-за игры детей.
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