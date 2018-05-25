25.05.2018, 10:28

В Пярнумаа 84-женщина убила клюкой 87-летнюю знакомую

 (27)
дополнено в 12:13
rus.delfi.ee
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Pilt on illustreerivFoto: Andres Putting

В деревне Поотси в Пярнумаа в ночь на четверг 84-летняя женщина ударила клюкой свою 87-летнюю знакомую, которая скончалась.

По сообщению прокуратуры, женщины ночевали вместе в одной комнате. В определенный момент они проснулись и повздорили на бытовой почве. В ходе ссоры 84-летняя женщина несколько раз ударила 87-летнюю тростью.

Сообщение об инциденте полиция получила в четверг в 03:30.

В доме по уходу Поотси, где все и произошло, сказали Delfi, что это были совершенно обычные пожилые женщины. Никаких конфликтов между ними ранее не было. ”Для нас всех это стало неожиданностью, но что случилось, то случилось”.

Совершившая преступление женщина сейчас находится в психиатрической клинике, но работники дома по уходу отмечают, что информации и психических отклонениях женщины у них нет. ”Это обычная старушка, которая гуляла на улице, сама ела, смотрела телевизор”.

Сегодня в учреждении состоится экстренное собрание, на которое из города прибудет и психолог.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье ”убийство”.

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