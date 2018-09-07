В Пярну женщина в летах ушла по грибы и не вернулась. Ее ищут с дроном и вертолетом

Сегодня в 5 утра в Центр тревоги поступила информация, что вчера вечером около 16 часов в Пярну в районе улицы Яама женщина преклонных лет ушла по грибы и не вернулась. Телефон она с собой не взяла.

По словам оперативного управляющего Ляэнеской префектуры Марго Петерса, сегодня около 20 полицейских и добровольцев начали наземные поиски. Также используются дроны и вертолет.

Петерс также сказал, что полиция ждет помощи от всех, кто ее видел вчера или сегодня в районе Яама или по нарпавлению к лесу.

Вайке ростом 150-160 см, худощавого телосложения, у нее короткие седые волосы. На ней была темная куртка, темные спортивные штаны и высокие коричневые сапоги. С собой также она забрала темный рюкзак и белую сумку.

Если у вас есть какая-то информация о возможном местоположении Вайке, сообщите об этом, пожалуйста, по номерам 444 6499 или 112.