В Пярну женщина в летах ушла по грибы и не вернулась. Ее ищут с дроном и вертолетом(8)
В четверг вечером в пярнуский лес ушла за грибами 79-летняя Вайке и до сих пор не вернулась. Полиция просит помощи.
В четверг вечером в пярнуский лес ушла за грибами 79-летняя Вайке и до сих пор не вернулась. Полиция просит помощи.
Сегодня в 5 утра в Центр тревоги поступила информация, что вчера вечером около 16 часов в Пярну в районе улицы Яама женщина преклонных лет ушла по грибы и не вернулась. Телефон она с собой не взяла.
По словам оперативного управляющего Ляэнеской префектуры Марго Петерса, сегодня около 20 полицейских и добровольцев начали наземные поиски. Также используются дроны и вертолет.
Петерс также сказал, что полиция ждет помощи от всех, кто ее видел вчера или сегодня в районе Яама или по нарпавлению к лесу.
Вайке ростом 150-160 см, худощавого телосложения, у нее короткие седые волосы. На ней была темная куртка, темные спортивные штаны и высокие коричневые сапоги. С собой также она забрала темный рюкзак и белую сумку.
Если у вас есть какая-то информация о возможном местоположении Вайке, сообщите об этом, пожалуйста, по номерам 444 6499 или 112.
Personaliarvestuse sektori juht
TALLINNA LINNAKANTSELEI
Tähtaeg: 09.09.2018
Meditsiiniõed
WBS WERBEBERATUNG SCHERFENBERG ...
Tähtaeg: 12.09.2018
Ärikonsultant
INVENT BALTICS OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 09.09.2018
Group head of procurement
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS ...
Tähtaeg: 14.09.2018
Tegevjuht
PERTON EHITUS OÜ (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 17.09.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.