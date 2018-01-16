16.01.2018, 15:43

В Пярну задержали подозреваемого в тяжком сексуальном преступлении

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дополнено в 21:54
rus.delfi.ee
EST
В Пярну задержали подозреваемого в тяжком сексуальном преступлении
Politsei foto

Полиция во вторник задержала подозреваемого в тяжком сексуальном преступлении 25-летнего Микка. Ему удалось скрыться от полиции в Пярнуском уезде в ночь с 15 на 16 января, после чего он был объявлен в розыск.

Об этом во вторник, 16 января, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, передает rus.err.ee.

"Подозреваемый в преступлении 25-летний Микк был задержан во вторник вечером", — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что мужчина был задержан в 17:45 на улице Яннсена в Пярну. При задержании он совершил безуспешную попытку скрыться.

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