В Пярну задержали подозреваемого в тяжком сексуальном преступлении

Полиция во вторник задержала подозреваемого в тяжком сексуальном преступлении 25-летнего Микка. Ему удалось скрыться от полиции в Пярнуском уезде в ночь с 15 на 16 января, после чего он был объявлен в розыск.

Об этом во вторник, 16 января, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, передает rus.err.ee. "Подозреваемый в преступлении 25-летний Микк был задержан во вторник вечером", — говорится в сообщении. В полиции уточнили, что мужчина был задержан в 17:45 на улице Яннсена в Пярну. При задержании он совершил безуспешную попытку скрыться.