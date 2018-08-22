В Пярну во время фестиваля Weekend девушку ударили неизвестным предметом, а бросившегося на помощь брата — избили(15)
В группе "Märgatud24 Pärnus" в Facebook ищут свидетелей инцидента, произошедшего во время фестиваля Weekend.
В группе "Märgatud24 Pärnus" в Facebook ищут свидетелей инцидента, произошедшего во время фестиваля Weekend.
В Пярну 18 августа около 2 часов ночи в сидевшую на террасе кафе на улице Хоммику девушка кто-то бросил предметом (на данный момент неизвестно, каким именно), в результате чего девушка получила травмы и пострадала.
Девушке бросился на помощь ее брат, но на него напал стоявший неподалеку мужчина. Согласно описанию свидетелей, он был небольшого роста с широкими плечами и говорил по-эстонски.
Полиция инициировала уголовное производство по статье серьезного нарушения общественного порядка.
Vahetuse juht
DS SMITH PACKAGING ESTONIA AS
Tähtaeg: 26.08.2018
Planeeringute osakonna projektijuht
MAANTEEAMET
Tähtaeg: 28.08.2018
Commercial manager
BALTIC LOGISTIC SOLUTIONS OÜ
Tähtaeg: 16.09.2018
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