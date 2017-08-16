В Пярну в ДТП пострадал пьяный пешеход

Во вторник в Пярну произошло в ДТП, в котором пострадал нетрезвый пешеход ,передает rus.err.ee.

В 21:50 около дома номер 23 на улице Папинийду автомобиль Mitsubishi Carisma, за рулем которого был 21-летний мужчина, левым зеркалом заднего вида задел переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 64-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения и был без светоотражателя. Пешеход упал на дорогу. Его доставили в Пярнускую больницу.