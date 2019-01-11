11.01.2019, 13:18

В Пярну столкнулись грузовик и полный пассажиров автобус

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Metsanurga teerist
Foto on illustratiivneFoto: Argo Ingver

Сегодня в 11.11 Центр тревоги получил сообщение об аварии на перекрестке Нийду и Оя в Пярну.

”Грузовой автомобиль двигался со стороны улицы Ряэма по улице Нийду, а рейсовый автобус ехал по главной дороге по улице Оя в сторону улицы Ристику. На перекрестке Нийду и Оя грузовик врезался сбоку в автобус”, — сказал оперативный дежурный Пярнуского отделения полиции Рейн Йыгева.

44-летний водитель грузовика сказал, что не заметил знак STOPP, который частично был покрыт снегом. Водитель грузовика и 75-летняя пассажирка были доставлены для проверки в больницу. Водители обеих транспортных средств были трезвы. Покрышки соответствовали погодным условиям.

Всего в автобусе находилось около 30 человек. Точные обстоятельства выясняются.

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