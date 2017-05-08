В Пярну пьяный мужчина ударил двух призвавших его к порядку мальчишек

В пятницу около 16 часов в полицию поступило сообщение о том, что на площади Ноорузе в Пярну 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил двух несовершеннолетних мальчиков.

По первоначальным данным, мужчина повздорил с другими находившимися в парке людьми своего возраста, а мальчишки вмешались. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого в нарушении общественного порядка. Молодые люди в ходе случившего не пострадали, и дальнейшим выяснением обстоятельств займется следствие.