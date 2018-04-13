13.04.2018, 22:24

В Пярну полицейский автомобиль протаранил мотоциклист, мчавшийся по городу со скоростью до 200 км в час

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rus.delfi.ee
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Politsei rammis kihutavat mootorratturit Foto: PPA

Сегодня вечером в Пярну в полицейский автомобиль врезался мотоциклист, не подчинившийся требованию патруля остановиться и разогнавшийся до 200 км в час на улицах города.

Сегодня около 17.00 полиция замеряла скорость транспортных средств, двигавшихся по шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, когда заметила мотоциклиста, ехавшего со стороны Раквере в направлении Пярну со скоростью 127 км в час.

Полиция подала сигнал остановиться, но водитель мотоцикла требование проигнорировал.

Мотоциклист попытался скрыться от полиции на улицах Пярну, пока полицейская машина не заблокировала ему проезд на перекрестке улиц Ряяма и Нииду.
После столкновения 31-летний мужчина попытался сбежать от полиции, но скрыться ему не удалось. После задержания мужчина был доставлен бригадой скорой помощи в больницу.

По данным полиции, в черте города мотоциклист развивал скорость до 200 км в час. Водительских прав на управление данным транспортным средством мужчина не имеет.

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