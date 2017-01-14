Сегодня ночью перед ночным клубом в центре Пярну произошла драка, утихомирить дерущихся прибыл полицейский патруль, в составе которого была и служебная собака; в ходе этого легкие травмы получила находившаяся на месте происшествия женщина.

В 2:30 в ночь на 14 января в Пярну полицейский патруль заметил драку около ночного клуба по улице Веэ. Всего на проезжей части находилось пять-шесть человек, из которых двое дрались; заметившие драку двое полицейских начали разнимать дерущихся, третий патрульный вместе со служебной собакой страховал своих коллег, передает rus.err.ee.

Полицейский держал собаку за ошейник, собака агрессивно реагировала на дерущихся. В какой-то момент ошейник соскочил с шеи собаки, и пес направился к дерущимся, в это же время, между дерущимися и собакой оказалась присутствовавшая при драке женщина, и собака схватила ее за ногу.

Медики оказали женщине помощь, полиция принесла ей свои извинения.