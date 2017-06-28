В Пярну автобус задел велосипедиста, в Вильяндимаа пострадала пятилетняя пассажирка автомобиля

Вчера произошло два ДТП, в которых пострадали велосипедист и пятилетняя девочка. За рулем задержали 11 употреблявших алкоголь водителей моторных транспортных средств.

Вчера в 13:30 произошло ДТП в Пярну на Рижском шоссе, где маршрутный автобус, который устанавливается, двигаясь на остановку Папинийду, задел ехавшего на велосипеде 63-летнего мужчину, который в результате этого упал. Водитель автобуса после ДТП скрылся с места происшествия. Велосипедиста доставили в Пярнускую больницу на осмотр.

Вчера в 21:18 в волости Вильянди на 76 километре дороги Тарту — Вильянди — Килинги-Нымме на Пярнуской окружной дороге 26-летняя женщина на автомобиле Kia Carnival столкнулась с двигавшимся по окружной дороге и имевшем преимущественное право проезда автомобилем Saab 9-3, которым управлял 29-летний мужчина. Находившуюся в Kia в качестве пассажира пятилетнюю девочку доставили в Вильяндискую больницу на осмотр.