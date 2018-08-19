19.08.2018, 20:57

В Пярну алководитель устроил погоню от трех экипажей. Но полиция "победила"

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rus.delfi.ee
EST 3
В Пярну алководитель устроил погоню от трех экипажей. Но полиция "победила"
PPA

В воскресенье вечером в Пярну полиция остановила автомобиль. Выяснилось, что за рулем — алководитель, который к тому же отказывался останавливаться.


В 17 часов бдительный гражданин сообщил, что в Пярну на улице Роху в машине сидит человек с явными признаками алкогольного опьянения и, кажется, собирается ехать. Когда прибыли стражи порядка, водитель поехал и не хотел останавливаться.


Через десять минут погони, когда "на хвосте" было уже три полицейских автомобиля, водителя удалось остановить и задержать. Это произошло на улице Оя.

Полицейскому пришлось обогнать автомобиль и затормозить. В результате два авто столкнулись, но никто не пострадал.

За рулем оказался 35-летний пьяный мужчина. Алкометр показал 1,5 промилле. Водитель был доставлен в участок.

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