В Пярну алководитель устроил погоню от трех экипажей. Но полиция "победила"(21)
В воскресенье вечером в Пярну полиция остановила автомобиль. Выяснилось, что за рулем — алководитель, который к тому же отказывался останавливаться.
В воскресенье вечером в Пярну полиция остановила автомобиль. Выяснилось, что за рулем — алководитель, который к тому же отказывался останавливаться.
В 17 часов бдительный гражданин сообщил, что в Пярну на улице Роху в машине сидит человек с явными признаками алкогольного опьянения и, кажется, собирается ехать. Когда прибыли стражи порядка, водитель поехал и не хотел останавливаться.
Через десять минут погони, когда "на хвосте" было уже три полицейских автомобиля, водителя удалось остановить и задержать. Это произошло на улице Оя.
Полицейскому пришлось обогнать автомобиль и затормозить. В результате два авто столкнулись, но никто не пострадал.
За рулем оказался 35-летний пьяный мужчина. Алкометр показал 1,5 промилле. Водитель был доставлен в участок.
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