В Пярну алководитель устроил погоню от трех экипажей. Но полиция "победила"



В 17 часов бдительный гражданин сообщил, что в Пярну на улице Роху в машине сидит человек с явными признаками алкогольного опьянения и, кажется, собирается ехать. Когда прибыли стражи порядка, водитель поехал и не хотел останавливаться.



Через десять минут погони, когда "на хвосте" было уже три полицейских автомобиля, водителя удалось остановить и задержать. Это произошло на улице Оя.

Полицейскому пришлось обогнать автомобиль и затормозить. В результате два авто столкнулись, но никто не пострадал.

За рулем оказался 35-летний пьяный мужчина. Алкометр показал 1,5 промилле. Водитель был доставлен в участок.