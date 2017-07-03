В Пярну алководитель напал на полицейскую собаку и был укушен

Утром 2 июля в Пярну полиция задержала алководителя, который не подчинился приказу стражей порядка, вел себя агрессивно и напал на служебную собаку. Она укусила мужчину в плечо.



Вчера утром полицейские заметили в Пярну на улице Папинийду автомобиль Audi, двигавшийся со скоростью, сильно превышающей дозволенную. Машину решили остановить. Ей управлял мужчина за 40, у которого не было при себе водительского удостоверения, также он не сказал полиции своего имени. У стражей порядка были основания полагать, что мужчина управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, в чем он сам же и признался. Его доставили в участок.

Там мужчина не стал отвечать на вопросы полицейских, вел себя высокомерно и становился все более агрессивным, что угрожало здоровью стражей порядка. Было решено призвать на помощь служебную собаку в наморднике. Один из полицейских держал ее на поводке.

Увидев пса, мужчина стал еще агрессивнее, он несколько раз с агрессией пошел в сторону собаки. После этого он ударил собаку ногой, пытался ткнуть ей пальцем в глаз, скрутить ей лапы и шею. Ввиду опасности было решено снять намордник. Служебная собака укусила атаковавшего в левое плечо, после чего буян угомонился. В участок была вызвана скорая, мужчину доставили в больницу и оставили на лечение.

Руководитель службы надзора за дорожным движением Пярнуского отделения полиции Сандер Перемеэс объяснил, что при помощи собаки в наморднике мужчине дали несколько возможностей прекратить атаки, но, увы, он решил действовать лишь активнее. ”Сопротивление служебной собаке и атаки на нее — это и прямые атаки на полицейских чиновников, и в этом случае собака ждет только команды от своего хозяина”, — пояснил Перемеэс. ”Полиция использует собаку для остановки атаки лишь в крайнем случае, и тогда, когда иные методы не подействовали, так как известно, что в этой битве проиграет собака”.