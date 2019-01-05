В прошлом году в Эстонии по почте было заказано рекордное количество наркотиков

Вещества заказываются в основном в теневой сети интернета, то есть скрытой от обычных пользователей, где торговля ведется за крипто-валюту, а личные данные не запрашиваются. Наиболее популярным товаром являются каннабис, амфетамин, экстази и ЛСД.

По словам руководителя отдела по наркотикам MTA Рауля Коппельмаа, для решения этой проблемы необходимо модернизировать законодательство.

"Конечно, это очень болезненный вопрос, и очень многие люди этого не осознают, но на самом деле это быстро растущая тенденция. Думаю, что если мы не сделаем это в данный момент, то через три или четыре года мы вообще ничего не сможем обнаружить", — сказал Коппельмаа.

Как сказал руководитель криминального бюро Лыунаской префектуры Меэлис Саарепуу, наркотики становятся все более доступными для молодежи.

"Последние тенденции на рынке наркотиков свидетельствуют о том, что все больше и больше молодых людей получают наркотики через интернет, то есть они попадают к тем людям, к которым на обычном рынке они бы не попали", — согласен с Саарепуу и Коппельмаа.