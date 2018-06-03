03.06.2018, 10:40

В прошлом году в дорожном движении пострадало 175 велосипедистов


rus.delfi.ee
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В прошлом году в дорожном движении пострадало 175 велосипедистов
Foto: Delfi lugeja

По данным Эстонского фонда дорожного страхования, в течение прошлого года имело место 118 дорожно-транспортных происшествий при участии велосипедистов. Статистика Департамента шоссейных дорог свидетельствует: в прошлом году в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 175 велосипедистов, а двое погибли в столкновениях с машинами, сообщает фонд.

Член правления Эстонского фонда дорожного страхования Лаури Потсепп отмечает, что не все такие несчастные случаи защищены дорожным страхованием. ”Если велосипедист пострадал в дорожно-транспортном происшествии по вне водителя, то ущерб велосипедисту возместит поставщик услуги дорожного страхования данного водителя. Если же велосипедист пострадал при падении или иным образом по своей вине, то ему поможет страхование от несчастных случаев”, — пояснил Лаури Потсепп.

”В этот всемирный день велосипеда мы напоминаем велосипедистам, что шлем является для них самым дешевым средством страхования здоровья и жизни на дорогах. Соблюдайте осторожность на дорогах и считайтесь с другими участниками дорожного движения, тогда и ДТП будет меньше”, — заключил Лаури Потсепп.

Для безопасной езды велосипед должен быть оснащен звонком, исправными тормозами, белой фарой спереди и красной сзади, также красным отражателем сзади и белыми или желтыми отражателями на спицах обоих колес.

При столкновении машины и велосипеда несчастный случай нужно оформить на месте происшествия с внесением данных всех его участников и оповещением полиции.

”Нередко сразу после несчастного случая человек решает, что его травма не является серьезной и никому не нужно ничего сообщать. Но последствия для здоровья далеко не всегда проявляются сразу, поэтому в любом случае следует немедленно набрать номер 112”, — сказал Лаури Потсепп.

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По словам менеджера Gjensidige Kindlustus по страхованию от несчастных случаев Терье Рабе, при наличии у пострадавшего лица договора дорожного страхования страховщик возместит ему расходы на лечение и недополученный в результате уменьшения или потери трудоспособности облагаемый социальным налогом доход. ”Но ни одна денежная компенсация не заменит потерянное здоровье. Велосипедист должен всегда следить за дорогой, причем часто имеет смысл уступить водителю машины, вместо того чтобы рваться вперед и рисковать своим здоровьем”, — сказала Терье Рабе. ”Типичный для велосипедиста несчастный случай на дороге — падение, часто с тяжелыми ушибами и переломами. Если велосипедиста преследует злая собака, то падение может сопровождаться еще и укусами”, — добавила она.

Страхование от несчастного случая помогает покрыть расходы человека, возникающие вследствие травмы, потери трудоспособности или получения инвалидности.

”Компенсация в рамках страхования от несчастных случаев также выплачивается при возмещении пострадавшему лицу ущерба страховщиком виновника несчастного случая в рамках договора дорожного страхования. Полученную в качестве страхового возмещения сумму пострадавшее лицо может использовать на свое усмотрение, например для оплаты платного восстановительного лечения, приспосабливания жилья к передвижению в инвалидной коляске или замещения уменьшившегося в результате несчастного случая дохода”, — пояснила заведующая отделом страхования жизни и пенсии в SEB Кирсти Вирак.

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