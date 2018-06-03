В прошлом году в дорожном движении пострадало 175 велосипедистов

По данным Эстонского фонда дорожного страхования, в течение прошлого года имело место 118 дорожно-транспортных происшествий при участии велосипедистов. Статистика Департамента шоссейных дорог свидетельствует: в прошлом году в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 175 велосипедистов, а двое погибли в столкновениях с машинами, сообщает фонд.

Член правления Эстонского фонда дорожного страхования Лаури Потсепп отмечает, что не все такие несчастные случаи защищены дорожным страхованием. ”Если велосипедист пострадал в дорожно-транспортном происшествии по вне водителя, то ущерб велосипедисту возместит поставщик услуги дорожного страхования данного водителя. Если же велосипедист пострадал при падении или иным образом по своей вине, то ему поможет страхование от несчастных случаев”, — пояснил Лаури Потсепп.

”В этот всемирный день велосипеда мы напоминаем велосипедистам, что шлем является для них самым дешевым средством страхования здоровья и жизни на дорогах. Соблюдайте осторожность на дорогах и считайтесь с другими участниками дорожного движения, тогда и ДТП будет меньше”, — заключил Лаури Потсепп.

Для безопасной езды велосипед должен быть оснащен звонком, исправными тормозами, белой фарой спереди и красной сзади, также красным отражателем сзади и белыми или желтыми отражателями на спицах обоих колес.