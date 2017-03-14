В прошлом году почти каждый пятый алководитель в Хельсинки был эстонцем

Почти каждый пятый попавшийся в прошлом году в Хельсинки на вождении в пьяном виде водитель является гражданином Эстонии.

Согласно статистике местной полиции, всего за прошлый год по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии опьянения было задержано 1684 человека, из которых 303 оказались эстонцами.

Большинство из попавшихся в Хельсинки на вождении в пьяном виде иностранцев — 65% — составили эстонцы. Если принять во внимание и финнов, то доля эстонцев среди всех местных алководителей с 2010 года колеблется в промежутке 16-21%.

Алкогольное опьянение 147 из задержанных в прошлом году в Хельсинки алководителей из Эстонии составило более 1,2 промилле.